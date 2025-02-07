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Генпрокурор США распустила группу охотников на российские активы

Источник:
ТАСС
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Новый министр юстиции — генеральный прокурор США Пэм Бонди распустила межведомственную группу, которая занималась поиском активов российского бизнеса за рубежом и путей обхода Россией санкций.

«Целевая группа KleptoCapture, министерская группа по борьбе с клептократией и программа по возвращению активов клептократии должны быть ликвидированы», — приводит ТАСС, подписанный генпрокурором меморандум.

Работавшие там сотрудники будут перераспределены в подразделения по борьбе с наркокартелями и международной преступностью, сказано в документе.

Бонди — давняя соратница президента США Дональда Трампа. Ранее она занимала пост генерального прокурора Флориды.

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aevaev

вот так с виду нормальный человек превращается в кусок г

olegsbeglov

В.В. стыдно такое говорить, ведь он управляет уже 25 лет. И образование с медициной - важнейшие институты...

GammiPluh

Инет пестрит полными кадрами, напрягись старче... или ты ждешь на сибнете трупы и расчлененку?

Nik3316

"Так что сделаем так: дайте нам.... " ахахахахаха ну Зеле ну клоун))))))))))))))))