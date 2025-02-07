Генпрокурор США распустила группу охотников на российские активы

Новый министр юстиции — генеральный прокурор США Пэм Бонди распустила межведомственную группу, которая занималась поиском активов российского бизнеса за рубежом и путей обхода Россией санкций.

«Целевая группа KleptoCapture, министерская группа по борьбе с клептократией и программа по возвращению активов клептократии должны быть ликвидированы», — приводит ТАСС, подписанный генпрокурором меморандум.

Работавшие там сотрудники будут перераспределены в подразделения по борьбе с наркокартелями и международной преступностью, сказано в документе.

Бонди — давняя соратница президента США Дональда Трампа. Ранее она занимала пост генерального прокурора Флориды.