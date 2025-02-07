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#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

ФСБ задержала девушек‑агентов украинских спецслужб. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Сотрудники ФСБ задержали в Севастополе, Воронеже и Ростове-на-Дону четырех женщин-агентов спецслужб Украины, сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«В городах Севастополе, Воронеже и Ростове-на-Дону пресечена деятельность четырех женщин-агентов, завербованных украинскими спецслужбами для совершения диверсионно-террористических актов в отношении высокопоставленных офицеров Министерства обороны РФ и объектов топливно-энергетического комплекса», — сказано в сообщении.

По данным ФСБ, задержанные прошли на территории Украины обучение обращению со стрелковым оружием, минно-взрывному делу, управлению БПЛА, а также методам выявления наружного наблюдения.

«В ходе обысков по местам их проживания изъято значительное количество взрывчатых веществ, химических прекурсоров для синтезирования взрывчатки, электродетонаторы, инструкции по изготовлению СВУ, а также средства связи и коммуникации с украинскими кураторами», — уточнили в ЦОС.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по признакам преступлений террористической направленности. Им грозит до 30 лет лишения свободы.

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