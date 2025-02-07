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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Российские войска перешли в наступление на всех направлениях

Источник:
«Красная звезда»
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Российские войска перешли в наступление на всех направлениях благодаря новым подходам в ведении боевых действий, заявил председатель Военно-научного комитета ВС РФ — заместитель начальника Генштаба генерал-полковник Василий Трушин.

«Прежде всего это касается вопросов завоевания господства в воздухе и огневого превосходства над противником, дезорганизации его системы управления», — рассказал генерал в интервью «Красной звезде».

По его словам, «изменения коснулись организации контрбатарейной борьбы, дальнего огневого поражения, применения высокоточного оружия в условиях интенсивного радиоэлектронного противодействия, защиты от БПЛА, применения новых средств поражения, таких как барражирующие боеприпасы, FPV-дроны».

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«Внедрены новые подходы к построению боевых порядков пехоты в наступлении в условиях возросшего воздействия на них артиллерии и РСЗО, способы защиты войск, сохранения их боеспособности при интенсивном огневом воздействии противника, обеспечения живучести системы управления», — добавил Трушин.

Он отметил, что также «разработаны эффективные методы организации боевого применения оперативно-тактической и армейской авиации в условиях не до конца подавленной системы ПВО противника, применения танков при плотном насыщении боевых порядков противотанковыми средствами».

«В конечном счете это позволило перехватить инициативу и вести наступление практически на всех направлениях», — подчеркнул генерал.


Тема: Военная операция на Украине
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Оборона #Армия #Мир
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