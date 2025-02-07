Власти решили ввести госрегистрацию для электросамокатов

Российские власти разрабатывают порядок государственной регистрации электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ), сообщил первый зампред комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Артем Шейкин.

«Правительство Российской Федерации прорабатывает вопрос об установлении особенностей государственной регистрации СИМ», — сообщил ТАСС сенатор.

По его мнению, это позволит усилить контроль за использованием электросамокатов, гироскутеров и других аналогичных средств передвижения.

В июне 2024 в первом чтении был принят законопроект о введении штрафов за нарушения при управлении электросамокатами, а также другими средствами индивидуальной мобильности и велосипедами.

Он предусматривает штрафы в размере от 20 до 30 тысяч рублей за управление СИМ в состоянии опьянения. Вводятся штрафы за превышение скорости движения СИМ или велосипеда от 500 рублей до 5 тысяч рублей.

За езду вдвоем на одном электросамокате предлагается установить штраф в размере до 3 тысяч рублей, а за перевозку детей — 5 тысяч рублей. Также предлагается установить наказания и за другие нарушения.