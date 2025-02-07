Опубликован план Трампа по завершению конфликта на Украине

Подробности мирного плана президента США Дональда Трампа по Украине попали в Сеть, пункты документа опубликовало издание Daily Mail. Документ предусматривает прекращения огня к 20 апреля.

Его реализация начнется после телефонных переговоров президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина. После этого главы двух государств должны будут встретиться лично в конце февраля — начале марта, утверждается в статье.

Далее США планируют организовать международную мирную конференцию. Официальное прекращение огня должно начаться с 20 апреля 2025 года, до 9 мая должны обнародовать декларацию о согласованных параметрах завершения конфликта.

Согласно мирному плану, Киев должен признать суверенитет России над новыми территориями, а также вывести войска из Курской области. Кроме этого, Украина должна отказаться от вступления в Североатлантический альянс и провозгласить ядерный нейтралитет.

На территории Украины будет создана демилитаризованная зона, патрулируемая европейскими военными. Она позволит разделить украинских и российских военных. Американские военные участвовать в этой операции не будут.

Взамен Киеву гарантируют военную поддержку до 2030 года, также США поспособствуют вступлению республики в Евросоюз, который должен взять на себя расходы на восстановление страны, которые оцениваются в 486 миллиардов долларов.

США также начнут постепенно снимать санкции против Москвы, этот процесс займет несколько лет. Одновременно планируется ввести пошлину на российские энергоресурсы, часть от которой будет направлена на восстановление Украины.