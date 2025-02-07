НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Опубликован план Трампа по завершению конфликта на Украине

Источник:
Daily Mail
1370 15

Подробности мирного плана президента США Дональда Трампа по Украине попали в Сеть, пункты документа опубликовало издание Daily Mail. Документ предусматривает прекращения огня к 20 апреля.

Его реализация начнется после телефонных переговоров президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина. После этого главы двух государств должны будут встретиться лично в конце февраля — начале марта, утверждается в статье.

Далее США планируют организовать международную мирную конференцию. Официальное прекращение огня должно начаться с 20 апреля 2025 года, до 9 мая должны обнародовать декларацию о согласованных параметрах завершения конфликта.

Согласно мирному плану, Киев должен признать суверенитет России над новыми территориями, а также вывести войска из Курской области. Кроме этого, Украина должна отказаться от вступления в Североатлантический альянс и провозгласить ядерный нейтралитет.

На территории Украины будет создана демилитаризованная зона, патрулируемая европейскими военными. Она позволит разделить украинских и российских военных. Американские военные участвовать в этой операции не будут.

Взамен Киеву гарантируют военную поддержку до 2030 года, также США поспособствуют вступлению республики в Евросоюз, который должен взять на себя расходы на восстановление страны, которые оцениваются в 486 миллиардов долларов.

США также начнут постепенно снимать санкции против Москвы, этот процесс займет несколько лет. Одновременно планируется ввести пошлину на российские энергоресурсы, часть от которой будет направлена на восстановление Украины.

Еще по теме
Российские войска перешли в наступление на всех направлениях
Трамп ввел санкции против Международного уголовного суда
Запад оценил шансы Украины получить ядерное оружие
Франция передала Украине первую партию истребителей Mirage 2000
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Минообороны предложило признать годными к службе больных сифилисом
Россия развернула «убийцу пятого поколения»
Бьянка Цензори появилась обнаженной на премии «Грэмми». ВИДЕО
Встреча Путина и Трампа укрепит статус России как сверхдержавы
Обсуждение (15)
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Где лучше: Шерегеш или Манжерок
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Гид по кофе: девять популярных напитков
Самое обсуждаемое
46
Встреча Путина и Трампа укрепит статус России как сверхдержавы
24
Трамп призвал Канаду стать 51-м штатом США
21
The Guardian рассказала о массовом бегстве из украинской армии
21
Зеленский поддержал передачу США природных ресурсов Украины
20
Россия развернула «убийцу пятого поколения»