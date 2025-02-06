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Zyxel сохранил критическую уязвимость в своих роутерах

Источник:
Sibnet.ru
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Компания Zyxel отказалась исправлять обнаруженные уязвимости в своих устаревших роутерах. Вместо выпуска патчей производитель порекомендовал пользователям купить новые модели.

Критические проблемы с безопасностью в старых роутерах Zyxel были найдены экспертами VulnCheck еще в июле 2024 года, при этом они активно используются злоумышленниками, написало издание «Хакер».

Zyxel в официальном заявлении подтвердила факт наличия уязвимостей в нескольких продуктах, жизненный цикл которых завершен. Компания указала, что они являются устаревшими и больше не поддерживаются.

Владельцам устаревших устройств предложено рассмотреть возможность замены оборудования на более современные роутеры. Компания также обвинила VulnCheck в том, что организация публично раскрыла наличие уязвимостей, предварительно не уведомив компанию.

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Топ комментариев

pepelmetal

Нилох видимо и правда решил сделать украину опустошенной, во всех смыслах этого слова

mosquito__2010

сырьевой не придаток. сырьевая не колония не рабов.

volodey19760802

И УкроРейх ещё спорит, что они не колония США...

GammiPluh

У вас не знаю, чей ты там и для кого пишешь даже угадывать не хочется