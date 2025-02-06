Центробанк назвал самый доходный рублевый актив

Наибольшую доходность за 2024 год в рублях продемонстрировало золото, сообщил Банк России в традиционном обзоре финансовых рынков. Этот актив по итогам прошлого года прибавил в стоимости 44,6%.

Золото также остается выгодным для рублевых вложений в начале текущего года. Так, за январь такое вложение принесло бы 3,4% дохода против накопленной инфляции с начала года в 1,14%, говорится в документе.

Регулятор уточнил, что в 2024 году на фоне высоких процентных ставок в экономике также наблюдалась привлекательная доходность у рублевых фондов денежного рынка и по депозитам — как рублевым, так и валютным.

Рынок акций, снижавшийся последние месяцы, в середине декабря перешел к росту. В целом за декабрь 2024 – январь 2025 года индекс Московской биржи вырос на 14,4% и составил 2948 пункта, но все еще остается ниже уровня начала 2024 года.

Также отмечается, что по итогам декабря — января рубль укрепился относительно доллара США (на 9,0%) и юаня (на 9,2%). Укрепление рубля происходило на фоне адаптации участников рынка к новой структуре расчетов по внешнеторговым операциям.