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Центробанк назвал самый доходный рублевый актив

Источник:
Sibnet.ru
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Наибольшую доходность за 2024 год в рублях продемонстрировало золото, сообщил Банк России в традиционном обзоре финансовых рынков. Этот актив по итогам прошлого года прибавил в стоимости 44,6%.

Золото также остается выгодным для рублевых вложений в начале текущего года. Так, за январь такое вложение принесло бы 3,4% дохода против накопленной инфляции с начала года в 1,14%, говорится в документе.

Регулятор уточнил, что в 2024 году на фоне высоких процентных ставок в экономике также наблюдалась привлекательная доходность у рублевых фондов денежного рынка и по депозитам — как рублевым, так и валютным.

Рынок акций, снижавшийся последние месяцы, в середине декабря перешел к росту. В целом за декабрь 2024 – январь 2025 года индекс Московской биржи вырос на 14,4% и составил 2948 пункта, но все еще остается ниже уровня начала 2024 года.

Также отмечается, что по итогам декабря — января рубль укрепился относительно доллара США (на 9,0%) и юаня (на 9,2%). Укрепление рубля происходило на фоне адаптации участников рынка к новой структуре расчетов по внешнеторговым операциям.

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Топ комментариев

pepelmetal

Нилох видимо и правда решил сделать украину опустошенной, во всех смыслах этого слова

mosquito__2010

сырьевой не придаток. сырьевая не колония не рабов.

volodey19760802

И УкроРейх ещё спорит, что они не колония США...

GammiPluh

У вас не знаю, чей ты там и для кого пишешь даже угадывать не хочется