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Магазины «Светофор» начали закрываться

Источник:
Sibnet.ru
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Магазины сети «Светофор» начали массово закрываться в России. Ранее Роспотребнадзор инициировал в торговой сети тотальные проверки.

Волна закрытий точек сети фиксируется сразу в нескольких регионах РФ, рассказал в комментарии изданию «Коммерсантъ» гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. По его словам, закрытие связано с ухудшением коммерческой составляющей из-за проверок.

Торговые сети «Светофор» и «Маяк», которые контролирует миллиардер Сергей Шнайдер и его семья, работают более чем в 70 регионах России. В январе Роспотребнадзор заявил о начале внеплановых проверок в магазинах «Светофор» и гипермаркетах «Маяк».

Первый вице-премьер Денис Мантуров поручил ведомству и Минэкономразвития представить в правительство документы с результатами проверок, которые были инициированы депутатами Госдумы из-за регулярных жалоб на нарушения закона о торговле.

Сеть магазинов «Светофор» работает с 2009 года, первый филиал открылся в Красноярске. На начало 2024 года сеть насчитывает более 4 тысяч действующих магазинов. У торговой сети нет пресс-службы, она никак не комментирует происходящее.

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