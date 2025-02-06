Black Sabbath даст последний концерт

Легендарная британская рок-группа Black Sabbath впервые за 20 лет даст концерт в полном составе. Музыканты планируют выступить 5 июля 2025 года в Бирмингеме, сообщили в соцсетях организаторы мероприятия.

В составе группы выступят ее бессменные участники: солист Оззи Осборн, гитарист Тони Айомми, басист Гизер Батлер и барабанщик Билл Уорд. Музыканты исполнят свои хиты, в том числе песни War Pigs, Paranoid и Iron Man.

Концерт состоится на стадионе Villa Park. Последний совместный концерт в классическом составе группа Black Sabbath давала в 2005 году. Таким образом, грядущее выступление станет первым за последнее двадцатилетие.

Предполагается, что для лидера группы Оззи Осборна концерт станет последним в его творчестве — у 76-летнего исполнителя ранее диагностировали болезнь Паркинсона. Вся прибыль от шоу будет пожертвована благотворительным организациям.

Black Sabbath была основана в 1968 году и оказала серьезное влияние на стиль хэви-метал. С 1970 по 2000 год Black Sabbath продали около 100 миллионов копий своих альбомов. С 1995 года группа не выпускает новых альбомов, собираясь только для отдельных концертов.