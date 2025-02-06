ВСУ пошли в атаку в Курской области

Вооруженные силы Украины предприняли попытку контрнаступления в Курской области в направлении населенных пунктов Уланок и Черкасская Конопелька, сообщило Минобороны России.

«С утра 6 февраля украинские вооруженные формирования предприняли попытку контрнаступательных действий в направлении населенных пунктов Черкасская Конопелька и Уланок Курской области. Для чего ВСУ задействовали до двух механизированных батальонов на бронетехнике. Штурмовыми группами противника было предпринято несколько волн атак на указанном направлении», — сказано в сообщении.

В Минобороны РФ отметили, что «группировкой войск "Север" противник был своевременно выявлен, подразделениями группировки при поддержке авиации наносится огневое поражение штурмовым группам ВСУ».

По состоянию на 14.00 (по мск) «атаки вооруженных формирований Украины отражены, населенные пункты находятся под контролем российских войск», — уточнили в российском военном ведомстве.

Потери противника в результате контрнаступления составили шесть танков, три машины разграждения, три боевые машины пехоты и 14 боевых бронированных машин. «Уничтожение формирований ВСУ продолжается», — добавили в Минообороны России.