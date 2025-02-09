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Наука раскрыла истинную цель романтической любви

Источник:
«Газета.ру»
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Романтические отношения необходимы для сохранения долгосрочных отношений, но важность любви варьируется в зависимости от пола, социально-экономического статуса и уровня развития страны, выяснили ученые из Австралийского национального университета.

«Любовь повсеместно распространена в современных обществах, особенно в контексте романтических отношений. Наше исследование подтверждает, что она служит механизмом обязательств, укрепляя связи между партнерами и помогая поддерживать стабильные отношения», — приводит «Газета.ру» отчет ученых, опубликованный в журнале Human Nature.

Но важность романтической любви зависит от различных факторов. Например, люди с более низким социально-экономическим статусом ценят любовь выше, чем те, кто обладает большими финансовыми ресурсами. Для менее обеспеченных преданный партнер обеспечивает эмоциональную и материальную поддержку, что делает любовь ключевым элементом отношений.

Женщины, согласно опросу, придают большее значение романтической любви по сравнению с мужчинами. Это согласуется с эволюционными теориями, которые предполагают, что женщины, несущие большие биологические издержки в воспроизводстве, исторически были более избирательны в выборе партнеров.

Жители более развитых стран ценят романтическую любовь выше. Это может быть связано с культурными нормами, которые в современных обществах подчеркивают индивидуальное удовлетворение и эмоциональную близость. В менее развитых странах на первый план часто выходят экономические и социальные факторы.

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Наука #Психо #Общество
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pepelmetal

Хахах, типичное "а вот в России"))