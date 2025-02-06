Эксперт рассчитал минимальную цену хорошего сыра

Сыр дешевле 600 рублей за килограмм может оказаться недостаточно качественным, расчеты провел заведующий кафедрой «Химия и биотехнология» Пермского Политеха Николай Ходяшев, сообщила пресс-служба вуза.

«Согласно технологии изготовления, на один килограмм натурального полутвердого сыра требуется около 12 литров молока. Цена сырого молока при закупках — примерно 30 рублей за килограмм. Значит, только себестоимость сырья должна составлять не менее 380-400 рублей», — отметил Ходяшев.

Он добавил расходы на производство, издержки переработки, доставку до магазина, наценку розничной точки — в среднем цена сыра составит от 600 рублей за килограмм,

Если цена ниже, то, возможно, компания использует очень дешевое молоко или производит в больших объемах, не давая сыру дозреть.

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Главный ингредиент сыра — цельное или пастеризованное молоко. Для регулирования влажности, консервации и придания вкуса необходима соль. В некоторых случаях производитель может добавлять хлорид кальция для повышения упругости сырного сгустка.

В составе не должно быть сухого или восстановленного молока, растительных жиров (пальмовых, кокосовых и других), крахмала и загустителей, консервантов (кроме соли) и искусственных красителей, ароматизаторов. Продукция с таким составом может называться только сырным продуктом.

«Даже за 1 тысячу рублей можно купить продукт с растительными жирами и другими заменителями натурального молока. Совет один — внимательно читать этикетку», — предупредил Ходяшев.