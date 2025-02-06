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Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Меркель встревожила возможность победы России

Источник:
Die Zeit
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Бывший канцлер Германии Ангела Меркель призвала Запад не допустить победы России в конфликте на Украине, но при этом «действовать с осторожностью».

Меркель поставила в пример бывшего президента США Джо Байдена, который «очень взвешенными решениями» показал, какую именно помощь следует оказывать Украине и какое оружие ей поставлять, сказала экс-канцлер Германии на мероприятии, организованном газетой Die Zeit.

По ее мнению, именно благодаря Байдену союзники могут поддерживать Украину, «чтобы она оставалась суверенным демократическим государством, и чтобы Россия не выиграла эту войну», но при этом «действовать с осторожностью».

Меркель также отнеслась с пониманием к политике действующего канцлера Германии Олафа Шольца, который отказался передавать Украине крылатые ракеты Taurus. «На это есть определенные причины», — отметила она.

Тема: Военная операция на Украине
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Политика #Мир #Военная политика
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Топ комментариев

pepelmetal

Нилох видимо и правда решил сделать украину опустошенной, во всех смыслах этого слова

mosquito__2010

сырьевой не придаток. сырьевая не колония не рабов.

pepelmetal

"Международные организации и правозащитные структуры, в том числе специализирующиеся на защите детей"...

kaisik

Ну это было сразу понятно земля ресурсы просто Трамп озвучил.