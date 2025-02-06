Меркель встревожила возможность победы России

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель призвала Запад не допустить победы России в конфликте на Украине, но при этом «действовать с осторожностью».

Меркель поставила в пример бывшего президента США Джо Байдена, который «очень взвешенными решениями» показал, какую именно помощь следует оказывать Украине и какое оружие ей поставлять, сказала экс-канцлер Германии на мероприятии, организованном газетой Die Zeit.

По ее мнению, именно благодаря Байдену союзники могут поддерживать Украину, «чтобы она оставалась суверенным демократическим государством, и чтобы Россия не выиграла эту войну», но при этом «действовать с осторожностью».

Меркель также отнеслась с пониманием к политике действующего канцлера Германии Олафа Шольца, который отказался передавать Украине крылатые ракеты Taurus. «На это есть определенные причины», — отметила она.