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S7 представила полностью российский самолет Tango

Источник:
Sibnet.ru
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Компания Spectra Aircraft, входящая в холдинг S7 Group, представила на выставке NAIS учебно-тренировочный самолет Tango, полностью созданный из отечественных композитных материалов, сообщила пресс-служба компании.

«Это полностью российский самолет, от начала до конца — от колес до хвоста. Этот самолет произведен на базе S7 Group в Московской области из отечественного композита, железа, собственными руками и усилиями», — сказал основатель S7 Group Владислав Филёв.

Самолет Tango
Фото: © пресс-служба S7 Airlines

Самолет Tango, в первую очередь, делается для обучения курсантов авиационных училищ, которые делают свои первые шаги в авиации. При этом уже сегодня есть достаточно запросов от заказчиков, заинтересованных в приобретении воздушного судна.

«После обучения на Tango курсанты смогут пересаживаться на более сложные, более тяжелые типы воздушных судов. В дальнейшем мы планируем создание других моделей — например, двухмоторной, которая, возможно, будет использоваться для районов Крайнего Севера, Дальнего Востока, для решения медицинских задач, перевозки почты. Однако первая и приоритетная задача сейчас — обучение пилотов гражданской авиации», — отметил Филев.

Двигатель АПД-520
Фото: © пресс-служба S7 Airlines

Также на выставке представлен двигатель АПД-520, полностью созданный силами S7 Group. Первый образец этого двигателя в настоящее время проходит тестовые испытания. Его будут использовать на самолетах Tango.

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Экономика #Авиа #Транспорт и дороги #Новосибирск
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