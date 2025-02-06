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Демократы в Конгрессе предложат вынести импичмент Трампу

Источник:
РИА Новости
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Член Палаты представителей США от Демократической партии Эл Грин заявил, что предложит вынести импичмент президенту Дональду Трампу.

«Работа для объявления импичмента президенту началась. Я объявляю, что внесу документ об импичменте против президента за его подлые предложения и подлые деяния», — цитирует РИА Новости Грина.

По словам конгрессмена, он намерен запустить процедуру импичмента против Трампа из-за его планов относительно выселения палестинцев из сектора Газа.

Накануне Трамп назвал сектор Газы «площадкой под снос». Он заявил, что жителей анклава можно расселить в разные страны, в том числе в Иорданию и Египет. При необходимости он пообещал отправить туда американские войска.

Республиканцы имеют большинство в Палате представителей и Сенате Конгресса США, поэтому вероятность вынесения импичмента Трампу сейчас равна нулю.

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Топ комментариев

pepelmetal

Нилох видимо и правда решил сделать украину опустошенной, во всех смыслах этого слова

mosquito__2010

сырьевой не придаток. сырьевая не колония не рабов.

pepelmetal

"Международные организации и правозащитные структуры, в том числе специализирующиеся на защите детей"...

kaisik

Ну это было сразу понятно земля ресурсы просто Трамп озвучил.