Демократы в Конгрессе предложат вынести импичмент Трампу

Член Палаты представителей США от Демократической партии Эл Грин заявил, что предложит вынести импичмент президенту Дональду Трампу.

«Работа для объявления импичмента президенту началась. Я объявляю, что внесу документ об импичменте против президента за его подлые предложения и подлые деяния», — цитирует РИА Новости Грина.

По словам конгрессмена, он намерен запустить процедуру импичмента против Трампа из-за его планов относительно выселения палестинцев из сектора Газа.

Накануне Трамп назвал сектор Газы «площадкой под снос». Он заявил, что жителей анклава можно расселить в разные страны, в том числе в Иорданию и Египет. При необходимости он пообещал отправить туда американские войска.

Республиканцы имеют большинство в Палате представителей и Сенате Конгресса США, поэтому вероятность вынесения импичмента Трампу сейчас равна нулю.