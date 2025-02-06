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Аналитики ухудшили прогнозы по инфляции и курсу доллара

Источник:
Sibnet.ru
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Финансовые аналитики, опрошенные Банком России, ухудшили прогнозы по инфляции на два года вперед и прогнозы по курсу доллара на три года вперед.

Эксперты ожидают, что инфляция по итогам 2025 года составит 6,8%, ранее они давали прогноз в 6%. Также аналитики ухудшили прогноз по темпу роста цен на 2026 год (с 4,5 до 4,6%). Цели в 4% инфляция достигнет только в 2027 году, считают они.

Участники опроса ухудшили свои ожидания по курсу рубля по отношению к доллару на ближайшие три года. Средний курс в 2025-м составит 104,7 рубля против прежнего прогноза на уровне 102 рублей. В 2026-м — 108,8 рубля (было 104 рубля), а в 2027-м — 110,4 рублей (было 106,6 рубля).

Эксперты также пересмотрели свои ожидания по ключевой ставке Банка России на трехлетнем горизонте. По их мнению, в 2025 году средний показатель составит 20,5%, в прежнем прогнозе эксперты ожидали более жестких 21,3%.

Прогноз на 2026-й был пересмотрен в сторону увеличения среднего значения ключевой ставки — с 14,6 до 15%.

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Экономика #Деньги #Общество
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Топ комментариев

pepelmetal

Нилох видимо и правда решил сделать украину опустошенной, во всех смыслах этого слова

mosquito__2010

сырьевой не придаток. сырьевая не колония не рабов.

pepelmetal

"Международные организации и правозащитные структуры, в том числе специализирующиеся на защите детей"...

kaisik

Ну это было сразу понятно земля ресурсы просто Трамп озвучил.