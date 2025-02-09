Сон под утяжеленным одеялом снижает уровень тревожности и успокаивает людей с расстройствами аутистического спектра и синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), к такому выводу пришли китайские ученые.

Утяжеленные одеяла весят от двух до 15 килограммов. Для большего веса они имеют специальное наполнение из полипропиленовых шариков или стеклянных микрогранул. Считается, что благодаря тепловому воздействию и давлению на все тело утяжеленные одеяла помогают в борьбе со стрессом и бессонницей.

Исследование показало, что утяжеленные одеяла помогают не только при бессоннице, но и при других нарушениях, таких как синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), расстройства аутистического спектра и нарушения сна.

Такой эффект связан с механизмом глубокого давления, который способствует снижению стресса и расслаблению, говорится в отчете ученых, опубликованном в журнале PubMed Central.

Ранее психиатр отделения клинической неврологии Каролинского института в Стокгольме Матс Алдер объяснил, что утяжеленные одеяла стимулируют ощущения от прикосновений и давления на мышцы и суставы, аналогичное точечному массажу.