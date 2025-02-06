Зять продюсера Иосифа Пригожина пропал без вести на СВО

Зять музыкального продюсера Иосифа Пригожина Евгений Ткаченко пропал без вести в зоне проведения СВО на Украине, сообщила его дочь Даная.

«Мой муж БП (без вести пропавший) уже год и два месяца. Новостей нет, хайпиться на этой теме мне не хочется. С каждым разом вопросов все больше и больше», — приводит РБК пост Пригожиной в ее телеграм-канале. Однако сейчас ни сообщения, ни ее канала нет в открытом доступе.

Ткаченко служил добровольцем на Купянском направлении. По данным телеграм-канала Mash, он — разведчик-пулеметчик с позывным Панда, отправился на фронт по собственному желанию, пообещав «вернуться героем».

«Сын остался без отца. Данае тяжело, но она держится. Год прошел. Конечно, шансов мало. Мне известны некоторые обстоятельства, при которых он пропал, но пока не хочу об этом подробно говорить. С дочерью, конечно, мы общаемся. Помогаю ей по возможности», — прокомментировал Пригожин изданию «СтарХит».

27-летняя Даная — дочь Пригожина от первого брака с Еленой Соколовой. Она работала моделью plus-size, участвовала в конкурсе красоты и реалити-шоу. Ее свадьба с Ткаченко состоялась в 2022 году, летом у пары родился сын.

Пригожин в передаче «Звезды сошлись» на НТВ рассказывал, что его 25-летнему зятю пришла повестка после объявления частичной мобилизации.