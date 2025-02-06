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Зять продюсера Иосифа Пригожина пропал без вести на СВО

Источник:
Sibnet.ru
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Дочь продюсера Иосифа Пригожина Даная Пригожина и ее муж Евгений Ткаченко
Фото: © @danaya_prigozhina

Зять музыкального продюсера Иосифа Пригожина Евгений Ткаченко пропал без вести в зоне проведения СВО на Украине, сообщила его дочь Даная.

«Мой муж БП (без вести пропавший) уже год и два месяца. Новостей нет, хайпиться на этой теме мне не хочется. С каждым разом вопросов все больше и больше», — приводит РБК пост Пригожиной в ее телеграм-канале. Однако сейчас ни сообщения, ни ее канала нет в открытом доступе.

Ткаченко служил добровольцем на Купянском направлении. По данным телеграм-канала Mash, он — разведчик-пулеметчик с позывным Панда, отправился на фронт по собственному желанию, пообещав «вернуться героем».

«Сын остался без отца. Данае тяжело, но она держится. Год прошел. Конечно, шансов мало. Мне известны некоторые обстоятельства, при которых он пропал, но пока не хочу об этом подробно говорить. С дочерью, конечно, мы общаемся. Помогаю ей по возможности», — прокомментировал Пригожин изданию «СтарХит».

27-летняя Даная — дочь Пригожина от первого брака с Еленой Соколовой. Она работала моделью plus-size, участвовала в конкурсе красоты и реалити-шоу. Ее свадьба с Ткаченко состоялась в 2022 году, летом у пары родился сын.

Пригожин в передаче «Звезды сошлись» на НТВ рассказывал, что его 25-летнему зятю пришла повестка после объявления частичной мобилизации.

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Обсуждение (2)
Топ комментариев

pepelmetal

Нилох видимо и правда решил сделать украину опустошенной, во всех смыслах этого слова

mosquito__2010

сырьевой не придаток. сырьевая не колония не рабов.

pepelmetal

"Международные организации и правозащитные структуры, в том числе специализирующиеся на защите детей"...

kaisik

Ну это было сразу понятно земля ресурсы просто Трамп озвучил.