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Европа задумалась над реанимацией «Северных потоков»

Источник:
The Spectator
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Голоса с требованием начать прокачку по уцелевшей ветке российского газопровода «Северный поток — 2» все громче звучат в Европе, пишет обозреватель издания The Spectator Оуэн Мэттьюз.

Дания накануне разрешила оператору «Северных потоков» — Nord Stream 2 AG — начать работы по закрытию и герметизации разорванных концов трех разрушенных трубопроводов.

«Это станет первым шагом к восстановлению газовой ветки, которая до начала вооруженного конфликта на Украине обеспечивала до 40% потребностей Германии в газе», — отмечает Мэттьюз.

Незадолго до этого лидер немецкой партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель заявила на партийной конференции: «Мы снова запустим "Северный поток", можете на это рассчитывать!»

Но, по словам Мэттьюза, «перспектива нормализации отношений с Москвой после прекращения огня на Украине и возвращение Германии к стратегической зависимости от российского газа вызывает оцепенение у некоторых членов ЕС».

Вопрос выживания

Ранее президент Польши Анджей Дуда призвал демонтировать российские трубопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2», поскольку они представляют угрозу стран Восточной Европы.

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По мнению обозревателя, предстоящие дебаты о возобновлении прокачки газа из России будут весьма эмоциональными. Но доступ к дешевым российским энергоносителям стал вопросом выживания для многих отраслей промышленности Германии.

«Сам ЕС не в состоянии объять необъятное: одновременно наказать Россию экономически и найти источники поставок газа, чтобы в домах не гас свет», — заключил Мэттьюз.

Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу — «Северном потоке» и «Северном потоке — 2» произошли 26 сентября 2022 года.

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Политика #Мир #Недра и ТЭК
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pepelmetal

Хахах, типичное "а вот в России"))