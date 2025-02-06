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Путин отметил дерзость сражающихся в Курской области морпехов

Источник:
Sibnet.ru
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Российская морская пехота сражается на курском направлении «круто, грамотно, дерзко», заявил президент России Владимир Путин на встрече с врио губернатора Курской области Александром Хинштейном.

Хинштейн передал президенту России просьбу от матросов и офицеров 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота присвоить соединению почетное наименование в честь Курска.

«Действительно, морпехи-дальневосточники воюют круто, грамотно, дерзко. Так же воюют на этом участке боевого соприкосновения и морские пехотинцы Черноморского флота 810-й бригады, и десантники 106-й дивизии, 76-й дивизии и многие другие подразделения, и все они соответствующим образом будут отмечены», — отметил Путин.

Президент пообещал удовлетворить просьбу морпехов из 155-й бригады. «Со словами благодарности за все, что они делают для родины», — добавил он.

Тема: Военная операция на Украине
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Политика #Россия #Армия
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