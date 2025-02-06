Doom запустили в поисковой строке Google. ВИДЕО

Легендарный шутер Doom впервые запустили прямо в поисковой строке Google. Для этого бразильский программист создал специальную программу.

Педро Веббер использовал для написания собственного кода игры язык Python, после чего импортировал программу в строку поиска Google. Из-за особенностей отображения Doom оказался черно-белым.

Фактически, уровни игры были воссозданы с помощью отображения специальных символов, которые постоянно меняются. При этом программист мог управлять главным героем с помощью подсоединенного геймпада.

Впрочем, стоит учитывать, что Doom в данном случае не работал непосредственно внутри поисковой строки Google, а лишь проецировался в нее благодаря символам ASCII.