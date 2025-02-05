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Клубы НХЛ поддержали допуск сборной России на молодежный ЧМ

Источник:
Sibnet.ru
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Руководители ряда клубов НХЛ надеются на возвращение сборной России к участию в молодежных чемпионатах мира.

Накануне Международная федерация хоккея приняла решение не допускать сборную России к международным соревнованиям в сезоне 2025/26. Это означает, что российские команды пропустят предстоящий чемпионат мира.

При этом команды НХЛ используют молодежные чемпионаты для просмотра перспективных игроков, для скаутов это важный турнир, уточнило ESPN со ссылкой на источники в клубах. В дальнейшем хоккеисты попадают на драфт.

Отмечается, что у команд НХЛ было крайне мало возможностей наблюдать за российскими игроками вживую с 2022 года, в настоящее время большая часть скаутинга проводилась по видеозаписям.

Лучшими игроками на драфте НХЛ в 2024 году стал нападающий Иван Демидов, под пятым номером его выбрал «Монреаль Канадиенс». В 2023 году под седьмым номером«Филадельфия Флайерз» выбрала Матвея Мичкова.

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pepelmetal

Нилох видимо и правда решил сделать украину опустошенной, во всех смыслах этого слова

pepelmetal

"Международные организации и правозащитные структуры, в том числе специализирующиеся на защите детей"...

mosquito__2010

сырьевой не придаток. сырьевая не колония не рабов.

volodey19760802

И УкроРейх ещё спорит, что они не колония США...