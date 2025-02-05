Долги по потребительским кредитам запретят передавать коллекторам

Запрет на передачу долгов по потребительским кредитам третьим лицам, включая коллекторов, введут в России. Соответствующий законопроект уже внесен в Госдуму.

Согласно документу, планируется ввести запрет на передачу кредиторами прав по договорам потребительского кредита третьим лицам, а также исключить возможность передачи прав требования по возврату просроченной задолженности третьим лицам, пишет РАПСИ.

Одновременно авторы законопроекта намерены ужесточить требования к кредитным и микрофинансовым организациям, осуществляющим деятельность по возврату просроченной задолженности.

В пояснительной записке указывается, что уровень закредитованности населения по данным Центробанка достиг 62%, а совокупная задолженность по кредитам граждан на конец 2024 года превысила 30 триллионов рублей.

Уровень просроченной задолженности также вырос, достигнув 13% от общего объема задолженности. Количество неплательщиков составило 9,5 миллиона человек, следует из данных Федеральной службы судебных приставов.

В прошлом году ведомство получило более 160 тысяч жалоб на незаконные методы воздействия со стороны коллекторов, включая шантаж, угрозы и психологическое давление. Взысканием долгов в России на сегодня официально занимаются 540 агентств.