Россия вернула из украинского плена 150 военных

Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле «150 на 150», сообщило Минобороны РФ.

«В результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 150 российских военнослужащих. Взамен переданы 150 военнопленных ВСУ», — говорится в сообщении.

Вернувшиеся из плена военные находятся в Белоруссии, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. Они также получили возможность связаться с родственниками.

При возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты.

Последний раз Украина и Россия обменивались военнопленными 15 января. Тогда Россия в результате переговоров вернула из украинского плена 25 военнослужащих, взамен были переданы 25 военнопленных ВСУ.