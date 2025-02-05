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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Россия вернула из украинского плена 150 военных

Источник:
Sibnet.ru
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Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле «150 на 150», сообщило Минобороны РФ.

«В результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 150 российских военнослужащих. Взамен переданы 150 военнопленных ВСУ», — говорится в сообщении.

Вернувшиеся из плена военные находятся в Белоруссии, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. Они также получили возможность связаться с родственниками.

При возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты.

Последний раз Украина и Россия обменивались военнопленными 15 января. Тогда Россия в результате переговоров вернула из украинского плена 25 военнослужащих, взамен были переданы 25 военнопленных ВСУ.

Тема: Военная операция на Украине
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Оборона #Армия #Конфликты
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