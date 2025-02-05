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ТВ-3 продлил сериал «Ронин» на второй сезон

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба ТВ-3

Сериал «Ронин» с Дмитрием Паламарчуком в главной роли официально продлен на второй сезон, сообщила пресс-служба ТВ-3.

«Ронин» – остросюжетный сериал, сочетающий элементы боевика, драмы и детектива. В первом сезоне главному герою Ивану Доронину пришлось вернуться в родной город после смерти бывшей жены, чтобы позаботиться о сыне.

Родной край оказывается местом, где ему предстоит не только бороться за семью, но и столкнуться с преступностью, влиянием коррумпированных чиновников и собственными внутренними демонами.

Во втором сезоне авторы продолжат историю Доронина. Зрителей ждут новые яркие герои, пронзительные и загадочные истории, напряженные экшн-сцены и полюбившиеся многим сибирские пейзажи.

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Культгид #Кинематограф #Мир ТВ
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