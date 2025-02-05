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Фундаментальную уязвимость обнаружили в процессорах AMD

Источник:
Sibnet.ru
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Исследователи из Google Security Team обнаружили фундаментальную уязвимость, затрагивающую серверные процессоры AMD от поколения Zen 1 до Zen 4, сообщается в официальном блоге организации.

«Дыру» в безопасности нашли в системе верификации патчей микрокода. Оказалось, что процессоры AMD от Zen 1 до Zen 4 используют небезопасную хэш-функцию при проверке подписи обновлений микрокода.

Это позволяет злоумышленникам с привилегиями локального администратора запускать вредоносной код на процессоре под видом патча микрокода. Найденная уязвимость ставит под угрозу высоконагруженные рабочие станции, которые используют платформу AMD.

В настоящее время уязвимость уже исправлена. Отмечается, что компания AMD обновила прошивки AGESA для всех затронутых серверных продуктов.

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Топ комментариев

pepelmetal

Нилох видимо и правда решил сделать украину опустошенной, во всех смыслах этого слова

mosquito__2010

сырьевой не придаток. сырьевая не колония не рабов.

pepelmetal

"Международные организации и правозащитные структуры, в том числе специализирующиеся на защите детей"...

volodey19760802

И УкроРейх ещё спорит, что они не колония США...