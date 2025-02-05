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Найдено доступное средство, предотвращающее поседение волос

Источник:
Sibnet.ru
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Природный антиоксидант лютеолин, содержащийся в сельдерее, брокколи, моркови, луке и перце, эффективно предотвращает поседение волос, выяснили японские ученые.

Эксперименты на мышах показали, что животные, получавшие лютеолин, сохраняли свой естественный окрас, в то время как их сородичи постепенно седели, говорится в статье исследователей, опубликованной журналом Antioxidants.

Ученые изучили действие нескольких антиоксидантов, но только лютеолин продемонстрировал выраженный эффект. Они считают, что такая особенность вызвана улучшением работы эндотелинов — белков, играющих ключевую роль в передаче сигналов между клетками.

Лютеолин благодаря этой особенности предотвращает снижение активности меланоцитов, ответственных за выработку пигмента в волосах. При этом лютеолин не влияет на скорость роста волос, а действует только на их окраску.

Исследователи указали, что лютеолин является доступным веществом, его достаточно легко синтезировать. В перспективе препараты на его основе могут самым эффективным средством для сохранения естественного цвета волос.

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Наука #Наука
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