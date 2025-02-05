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Бастрыкин призвал запретить продажу алкоголя лицам младше 21 года

Источник:
Sibnet.ru
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Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин на коллегии ведомства по итогам работы в 2024 году предложил ввести запрет на продажу любого алкоголя молодежи до 21 года и снизить возраст ответственности за сбыт наркотиков до 14 лет.

«Для предупреждения алкоголизации молодежи необходимо ввести запрет на продажу спиртосодержащей продукции (в том числе слабоалкогольной и пивоваренной) лицам, не достигшим 21-летнего возраста», — цитирует Бастрыкина «Интерфакс».

Одновременно глава ведомства предложил рассмотреть вопрос о снижении возрастного порога для привлечения к уголовной ответственности за совершение преступлений в сфере сбыта наркотиков с 16 до 14 лет.

«Это позволит противодействовать криминалу, вовлекающему подростков в наркобизнес, убеждающему их в безнаказанности в связи с недостижением возраста привлечения к уголовной ответственности», — уточнил Бастрыкин.

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Жизнь #Законы #Торговля
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