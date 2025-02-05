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Вступили в силу новые ограничения для мигрантов

Источник:
Sibnet.ru
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Новый миграционный режим высылки в отношении нелегально пребывающих в стране иностранцев заработал с 5 февраля 2025 года, сообщила пресс-служба МВД России.

Теперь все иностранные граждане, нелегально пребывающие в России, подлежат включению в специальный реестр контролируемых лиц до их выдворения либо до урегулирования правового положения на территории страны.

Реестр станет доступен на официальном сайте ведомства. Иностранец считается уведомленным о внесении сведений о нем в этот перечень или об их исключении со дня размещения на сайте, отмечается в сообщении.

Режим высылки предусматривает ограничение отдельных прав и свобод нелегальных мигрантов. В частности, они не смогут менять место жительства или пребывания, выезжать за пределы региона проживания, управлять транспортом, приобретать имущество, совершать банковские операции.

Попавшие в реестр иностранцы будут обязаны присылать в МВД сведения о своем местонахождении в виде фотографии с геолокацией. За неоднократные нарушения этих норм предусмотрена депортация.

Право принимать решение о выдворении нелегальных мигрантов за пределы страны после совершения ими нескольких административных правонарушений получили сотрудники полиции. Ранее подобные меры мог применить только суд.

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Топ комментариев

pepelmetal

Нилох видимо и правда решил сделать украину опустошенной, во всех смыслах этого слова

pepelmetal

"Международные организации и правозащитные структуры, в том числе специализирующиеся на защите детей"...

mosquito__2010

сырьевой не придаток. сырьевая не колония не рабов.

pepelmetal

Один максимка вертолётчик в Испании тоже думал что СВР его не достанут