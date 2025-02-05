Китайские военные испытали «луч смерти»

Военные Народно-освободительной армии Китая успешно испытали мощное микроволновое оружие, способное уничтожать вражеские спутники на орбите.

В ходе эксперимента семь установок одновременно включили излучатели, сформировав единый «луч смерти» в указанной точке с погрешностью всего в несколько миллиметров. Испытание новейшего оружия описало китайское издание South China Morning Post.

Чтобы обеспечить сверхточную синхронизацию между сходящимися лучами, каждую установку с помощью оптоволоконных кабелей подключили к «штабу», из которого осуществлялось наведение. В результате семь лучей синхронизировались с точностью до 170 пикосекунд.

Приоритетными целями для такого перспективного оружия являются космические аппараты на орбите Земли. Мощный «луч смерти» буквально выжигает чувствительную электронику, превращая спутники в бесполезный хлам на орбите.

По сравнению с традиционными противоспутниковыми ракетами микроволновое оружие значительно эффективнее и дешевле — в отличие от ракетного пуска включение установок невозможно отследить, а при промахе можно повторно навести «луч смерти» на спутник.