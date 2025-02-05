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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Китайские военные испытали «луч смерти»

Источник:
Sibnet.ru
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Военные Народно-освободительной армии Китая успешно испытали мощное микроволновое оружие, способное уничтожать вражеские спутники на орбите.

В ходе эксперимента семь установок одновременно включили излучатели, сформировав единый «луч смерти» в указанной точке с погрешностью всего в несколько миллиметров. Испытание новейшего оружия описало китайское издание South China Morning Post.

Чтобы обеспечить сверхточную синхронизацию между сходящимися лучами, каждую установку с помощью оптоволоконных кабелей подключили к «штабу», из которого осуществлялось наведение. В результате семь лучей синхронизировались с точностью до 170 пикосекунд.

Приоритетными целями для такого перспективного оружия являются космические аппараты на орбите Земли. Мощный «луч смерти» буквально выжигает чувствительную электронику, превращая спутники в бесполезный хлам на орбите.

По сравнению с традиционными противоспутниковыми ракетами микроволновое оружие значительно эффективнее и дешевле — в отличие от ракетного пуска включение установок невозможно отследить, а при промахе можно повторно навести «луч смерти» на спутник.

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Оборона #Оружие #Космос
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Топ комментариев

pepelmetal

Нилох видимо и правда решил сделать украину опустошенной, во всех смыслах этого слова

pepelmetal

"Международные организации и правозащитные структуры, в том числе специализирующиеся на защите детей"...

mosquito__2010

сырьевой не придаток. сырьевая не колония не рабов.

pepelmetal

Один максимка вертолётчик в Испании тоже думал что СВР его не достанут