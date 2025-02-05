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#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Песков счел безумным заявление Зеленского о ядерном оружии

Источник:
Sibnet.ru
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Требования украинского президента Владимира Зеленского предоставить Украине ядерное оружие граничат с безумием, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Ранее Зеленский в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану потребовал предоставить Украине ядерное оружие и ракеты в количестве, достаточном для того, чтобы остановить Россию. Так, по его словам, Запад может компенсировать отказ брать Киев в состав НАТО.

«В целом подобные заявления и подобные высказывания граничат с безумием. Есть режим нераспространения ядерного оружия и так далее», — приводит ТАСС комментарий Пескова.

Ранее требование Зеленского раскритиковала официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Мне кажется, это уже действительно характеристика его как маньяка, потому что это маниакальное желание, которое он ретранслирует уже в космос», — сказала она в интервью 360.ru.

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Политика #Мир #Военная политика
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Топ комментариев

pepelmetal

Нилох видимо и правда решил сделать украину опустошенной, во всех смыслах этого слова

pepelmetal

"Международные организации и правозащитные структуры, в том числе специализирующиеся на защите детей"...

mosquito__2010

сырьевой не придаток. сырьевая не колония не рабов.

pepelmetal

Один максимка вертолётчик в Испании тоже думал что СВР его не достанут