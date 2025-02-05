Песков счел безумным заявление Зеленского о ядерном оружии

Требования украинского президента Владимира Зеленского предоставить Украине ядерное оружие граничат с безумием, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Ранее Зеленский в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану потребовал предоставить Украине ядерное оружие и ракеты в количестве, достаточном для того, чтобы остановить Россию. Так, по его словам, Запад может компенсировать отказ брать Киев в состав НАТО.

«В целом подобные заявления и подобные высказывания граничат с безумием. Есть режим нераспространения ядерного оружия и так далее», — приводит ТАСС комментарий Пескова.

Ранее требование Зеленского раскритиковала официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Мне кажется, это уже действительно характеристика его как маньяка, потому что это маниакальное желание, которое он ретранслирует уже в космос», — сказала она в интервью 360.ru.