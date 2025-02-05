Mozilla Firefox получил интеграцию с искусственным интеллектом

Компания Mozilla выпустила новую версию браузера Firefox 135. В ней появилась интеграция с искусственным интеллектом — чат-ботами ChatGPT и Claude, сообщили разработчики в официальном блоге.

Чтобы получить доступ к функциям искусственного интеллекта, нужно нажать на кнопку Sparkle в боковой панели браузера. Там же можно выбрать предпочитаемого ИИ-провайдера или переключаться между ними.

Также в новой версии браузера обновление получил фирменный переводчик Firefox Translations. Теперь он поддерживает перевод веб-страниц на упрощенном китайском, японском и корейском языках, а русский язык стал доступен в качестве целевого языка для перевода.

Firefox 135 дополнительно получил улучшенную защиту от злоупотребления историей браузера со стороны недобросовестных сайтов. В частности, браузер будет блокировать манипуляции сайтов, которые самостоятельно перенаправляют пользователя на другие страницы.

Еще одно изменение в сборке касается улучшения механизма проверки отзыва сертификатов CRLite, который обязывает веб-серверы предоставлять доказательства наличия действующих сертификатов. Это должно повысить общую безопасность использования браузера.