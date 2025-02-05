Родители отравившихся детей выступили против версии с дихлофосом

Родители четверых погибших детей в Красной Сопке Красноярского края не верят в версию следствия, что дети смертельно отравились средством от насекомых, об этом они заявили в эфире Первого канала.

Красноярскую семью из шести человек госпитализировали 21 сентября 2024 года, у всех были признаки кишечного расстройства. За двое суток скончались девочки 6, 11 и 12 лет и 13-летний мальчик. Согласно официальной экспертизе, смерть всех четверых детей наступила из-за отравления средством от насекомых.

Дмитрий и Виктория Виноградовы рассказали о трагедии в передаче «Пусть говорят»: муж был в студии, нарушив меру пресечения в виде подписки о невыезде , жена общалась по видеосвязи. Выпуск вышел в эфир 4 февраля, но был записан до того, как в семье умер пятый ребенок — трехмесячного мальчика нашли мертвым 2 февраля.

«Не верю в дихлофос», — сказали оба родителя.

Мужчина отметил, что дихлофосом семья пользовалась часто — от одного до двух раз в месяц. Он подробно рассказал, как обрабатывал дом от мух накануне трагедии: распылил баллончик «Варан», затем все провели на воздухе не менее двух часов, вечером после ужина не было ничего необычного. Он почувствовал себя нехорошо, проснувшись утром. Тогда же стало плохо всем остальным членам семьи.

Приглашенные в студию эксперты высказали мнение, что яд попал в организмы детей через пищу. Один из них заявил, что симптомы похожи на отравление нитритами.

Мать искала информацию об отравлении?

Блогер Диана Пегас, расследующая трагедию, заявила в эфире, что по мнению ее подписчиков, «с мамой не все так однозначно».

«В одном из телефонов был запрос, как отравить всю семью», — объявила Пегас, не раскрыв информацию, чей именно это был телефон.

Виноградова ответила, что не искала подобного: «В мыслях такого не было».

Следствие также опровергло это обвинение. «На первоначальном этапе следствия криминалистами СК были изъяты телефоны всех членов семьи и осмотрены с применением криминалистической техники, которая позволяет обнаружить в мобильных устройствах даже удаленную информацию. Каких-либо данных, содержащих запросы, "как отравить всю семью", не обнаружено», — сообщило СУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия..

Версия следствия

Сначала рассматривалась версия отравления продуктами: семья накануне ела купленные в магазине пельмени и курицу. Но никаких отравляющих веществ как в домашней еде, так и в партиях из торговых точек не обнаружено.

Смерть четверых детей наступила в результате острого отравления деструктивным ядом (инсектицидами) системного действия — к такому выводу пришли специалисты Российского центра судебно-медицинской экспертизы Минздрава России и Красноярского краевого бюро судебно-медицинской экспертизы.

Фото: © СУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия

Токсичное средство поступало в организм детей более 10-13 часов, говорил руководитель управления криминалистики ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасии Артем Кротов.

Главе семейства предъявлено обвинение по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Он не выполнил рекомендации производителя о защитных мерах при обработке, длительном проветривании помещения сквозным потоком воздуха и влажной уборке поверхностей после обработки, после чего допустил детей в помещение, к приему пищи и ночлегу в доме.

Смерть пятого ребенка

В момент отравления мать находилась на позднем сроке беременности. В ноябре 2024 года она родила здорового мальчика. 2 февраля стало известно, что младенец умер.

Женщина рассказала следователям, что кормила ребенка исключительно грудью, а спал он в отдельной кроватке в одной комнате с родителями. Ночью она покормила малыша и легла спать. Около 3.00 проснулась, чтобы пойти в туалет, и обнаружила, что малыш не подает признаков жизни. Родители вызвали скорую, которая констатировала смерть младенца.

Фото: © прокуратура Красноярского края

«При осмотре места происшествия ребенок обнаружен в своей кроватке с признаками аспирации (попадание пищи или жидкости в дыхательные пути вместо пищевода) рвотными массами», — сообщал региональный СК.

По данным прокуратуры, у младенца нет ни телесных, ни внутренних повреждений. Точную причину смерти установят по результатам химического и гистологического исследований.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Обвинения конкретному лицу не предъявлены.

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