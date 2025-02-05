Депутат назвал условие для получения пенсии в 110 тысяч рублей

Зарплата более 200 тысяч рублей и 64 года трудового стажа позволят получать пенсию в 110 тысяч рублей, сообщил депутат Мособлдумы Анатолий Никитин.

«В 2024 году опрошенные называли достойной пенсией сумму в 110 тысяч рублей. Чтобы получать такую страховую пенсию, за весь трудовой путь нужно набрать 639 баллов», — сказал Никитин «Газете.Ru».

Но достичь этой цифры маловероятно: нужно в течение 64 лет получать зарплату в 230 тысяч рублей, отметил депутат.

По мнению Никитина, в 2025 году пенсии должны быть не менее 40% от средней заработной платы в регионе и минимум 38 тысяч рублей. При этом индексация должна ежегодно соответствовать реальной инфляции.

С 2025 года для получения страховой пенсии по старости нужно накопить 15 лет стажа и 30 пенсионных баллов.

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