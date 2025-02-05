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Ски-пассы в Шерегеше и Манжероке за год значительно подрожали

Источник:
Sibnet.ru
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Стоимость однодневного ски-пасса для взрослого на горнолыжных курортах Манжерок и Шерегеш за год выросла на 20% и 15% соответственно, сообщила консалтинговая компания NF Group.

В компании сравнили цены однодневного ски-пасса для взрослого в феврале 2024 года и феврале 2025 года. В алтайском Манжероке он стоит 2,5 тысячи рублей, в кузбасском «Шерегеше» — 3,6 тысячи рублей, приводит аналитику NF Group «Коммерсантъ-Сибирь».

«Рост цен на ски-пассы на российских горнолыжных курортах, зафиксированный в 2024 году, отражает не только повышение спроса на зимний туризм, но и активное развитие инфраструктуры курортов»,— отметила руководитель проектов по гостиничной и курортной недвижимости Анна Саврасова.

Цены на проживание в отелях категории три звезды на территории горнолыжных курортов России в феврале варьируются в пределах 8-20 тысяч рублей в сутки, четыре звезды — 17-35 тысяч рублей, а в отелях категории пять звезд — 21-42 тысяч рублей.

Отель «Манжерок» на Алтае вошел в тройку наиболее дорогих.

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Жизнь #Туризм #Кузбасс #Республика Алтай
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