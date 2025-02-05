НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Лавров назвал крупнейшую ошибку внешней политики России

Источник:
Sibnet.ru
995 5

Всеобъемлющий поворот внешней политики России в сторону Запада после распада Советского союза был ошибкой, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«К огромному сожалению, руководство Российской Федерации после того, как Россия стала суверенным государством уже вне Советского Союза, считало, что для него распахнуты двери так называемой западной цивилизации, а все остальное не имеет никакого значения», —сказал Лавров на презентации департамента партнерства с Африкой МИД РФ.

Министр иностранных дел России подчеркнул, что поворот внешней политики России в сторону Запада был стратегическая ошибка. «Теперь это уже признано всеми, в том числе на государственном уровне», — сказал Лавров, выступая

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЗачем Трампу Гренландия

Но, по его словам, эта ошибка послужила хорошим уроком нынешнему руководству России и нынешнему поколению россиян.

Лавров отметил важность африканского направления внешней политики. «Сегодня африканцы играют все более значимую роль в глобальной политике, экономике, принимают активное участие в решении международных проблем», — отметил он. 

Еще по теме
Зеленский «раскрыл» число погибших в Вооруженных силах Украины
Зеленский потребовал ядерное оружие и ракеты для ударов по России
Зеленский поддержал передачу США природных ресурсов Украины
Захарова высказалась об атаке дрона ВСУ на автобус с детьми
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Минообороны предложило признать годными к службе больных сифилисом
Россия развернула «убийцу пятого поколения»
Бьянка Цензори появилась обнаженной на премии «Грэмми». ВИДЕО
Встреча Путина и Трампа укрепит статус России как сверхдержавы
Обсуждение (5)
Картина дня
Зеленский «раскрыл» число погибших в Вооруженных силах Украины
Лавров назвал крупнейшую ошибку внешней политики России
Депутат назвал условие для получения пенсии в 110 тысяч рублей
Зарплаты рекордно выросли в российской торговле
О самом главном
Пять приемов расположить к себе людей
Шурин, деверь и золовка: как называют родню мужа и жены
Главные признаки силы: как женщина оценивает тело мужчины
Еда и терпение: как отучить кота от ночного «тыгыдыка»
Ритуал: как быстро уложить ребенка спать
Чем выгорание отличается от депрессии
Все статьи
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Где лучше: Шерегеш или Манжерок
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Гид по кофе: девять популярных напитков
Самое обсуждаемое
53
Трамп пригрозил разорить БРИКС
46
Встреча Путина и Трампа укрепит статус России как сверхдержавы
43
Госсекретарь США заявил, что Украина отброшена на 100 лет назад
26
Кремль отказался комментировать отвод солдат КНДР
24
Трамп призвал Канаду стать 51-м штатом США