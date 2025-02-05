Лавров назвал крупнейшую ошибку внешней политики России

Всеобъемлющий поворот внешней политики России в сторону Запада после распада Советского союза был ошибкой, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«К огромному сожалению, руководство Российской Федерации после того, как Россия стала суверенным государством уже вне Советского Союза, считало, что для него распахнуты двери так называемой западной цивилизации, а все остальное не имеет никакого значения», —сказал Лавров на презентации департамента партнерства с Африкой МИД РФ.

Министр иностранных дел России подчеркнул, что поворот внешней политики России в сторону Запада был стратегическая ошибка. «Теперь это уже признано всеми, в том числе на государственном уровне», — сказал Лавров, выступая

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Зачем Трампу Гренландия

Но, по его словам, эта ошибка послужила хорошим уроком нынешнему руководству России и нынешнему поколению россиян.

Лавров отметил важность африканского направления внешней политики. «Сегодня африканцы играют все более значимую роль в глобальной политике, экономике, принимают активное участие в решении международных проблем», — отметил он.