The National Interest назвал «Искандер‑1000» кошмаром для Европы

Новейшая российская ракета «Искандер-1000» с повышенной дальностью, выдающейся точностью и способностью маневрировать в полете станет «ночным кошмаром» для Европы, считает военный обозреватель The National Interest Брэндон Вайхерт.

«Россия разрабатывает и внедряет системы, которые полностью перечеркивают стратегию НАТО по обороне Европы. <…> И во многом это следствие того, что Североатлантический альянс усугубил конфликт на Украине своей якобы безграничной помощью», — пишет в своей статье Вайхерт.

По его словам, новейшая российская баллистическая ракета «Искандер-1000» — пример того, как Россия продвигается вперед благодаря накопленному на Украине опыту.

Эта ракета представляет собой модификацию существующей системы «Искандер-М», которая разрабатывалась для обхода противоракетной обороны НАТО. «Искандер-1000» имеет увеличенную дальность (до тысячи километров) и более высокую точность (до пяти метров).

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«На протяжении всего конфликта на Украине русские доказали, что Запад недооценивает их на свой страх и риск. Если верить Кремлю, ракета "Искандер-1000" может стремительно маневрировать на высоких скоростях на подлете, одновременно запуская ложные цели, которые наверняка перегрузят систему ПВО», — пояснил обозреватель.

Вайхерт призвал Запад серьезно отнестись к новой российской ракете. «У них и впрямь появилась система, которая полностью меняет динамику региональной безопасности в Европе», — заключил он.