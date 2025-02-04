Зеленский поддержал передачу США природных ресурсов Украины

Желание президента США Дональда Трампа получить украинские редкоземельные металлы является справедливым, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Это совершенно справедливо. Я об этом говорил еще в сентябре, когда у нас была встреча с президентом Трампом», — отметил Зеленский, комментируя потенциальную разработку ценных природных ресурсов Украины в интересах США, передает «РБК-Украина».

Трамп ранее заявил, что хочет заключить сделку, дающую США доступ к украинским ресурсам редкоземельных металлов в обмен на постоянную военную и экономическую помощь Киеву. «Я хочу гарантий на эти редкоземельные металлы, а они готовы это сделать», — отметил он.

Западные эксперты отметили, что на территории Украины наряду с запасами титана, железной руды, угля, галлия, циркония, урана есть огромные месторождения лития. Его запасы в 500 тысяч тонн оцениваются в десятки триллионов долларов.