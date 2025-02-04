Астрономы изучили потенциальные мегаструктуры инопланетян

Астрономы Манчестерского университета изучили семь объектов в глубоком космосе, которые могут представлять собой сферы Дайсона — гипотетические мегаструктуры, способные окружать звезду для сбора ее энергии, сообщила пресс-служба учебного заведения.

Объекты были идентифицированы шведским проектом Hephaistos среди 5 миллионов звезд, обнаруженных обсерваторией Gaia. Семь из них отобрали для дальнейшего изучения в рамках многолетних исследований по поиску внеземных цивилизаций SETI.

Особое внимание ученые уделили самому яркому из обнаруженных радиоисточников, обозначенному как «кандидат G». Все потенциальные сферы Дайсона исследовали с помощью радиотелескопов e-MERLIN и EVN.

На сегодня получены промежуточные результаты — оказалось, что три из семи кандидатов имеют радиосигналы, загрязненные излучением активных галактических ядер на заднем плане. Именно они имитировали характеристики, присущие сферам Дайсона.

В ближайшее время ученые продолжить изучение оставшихся кандидатов с помощью радионаблюдений высокого разрешения. Это позволит понять, могут ли они являться искусственными мегаструктурами.

Считается, что развитые цивилизации после освоения космоса будут неизбежно использовать сферы Дайсона для сбора энергии родительской звезды. Увидеть такие мегаструктуры можно с помощью характерной сигнатуры излучения.