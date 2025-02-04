Порядок вступления в наследство изменят

Новый порядок выдачи нотариусами свидетельства о праве на наследство вступит в силу в России 5 февраля 2025 года, сообщил юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

Соответствующие поправки к Основам законодательства РФ о нотариате в августе прошлого года подписал президент Владимир Путин. Согласно ним, ЗАГСы теперь будут передавать нотариусам сведения о регистрации смерти граждан и об изменениях в соответствующих документах.

Нотариус при выдаче свидетельства о праве на наследство будет обязан запросить соответствующие сведения через систему ведения Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния, цитирует юриста РИА Новости.

Хаминский уточнил, что это необходимо для проверки факта государственной регистрации смерти наследодателя, а также наличия родственных отношений, являющихся основанием для призвания лица к наследованию.

Такая проверка не потребуется только в случае, если нотариусу представлены документы, подтверждающие факт государственной регистрации смерти наследодателя, составленные за границей с участием должностных лиц компетентных органов иностранных государств.

Новый порядок упростит процесс подтверждения родства наследникам, а также сократит число судебных споров о наследстве. Также это помешает мошенникам, которые могут пытаться вступить в наследство с помощью поддельных документов.