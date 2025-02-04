Opera выпустила браузер для цифрового детокса

Компания Opera представила новый веб-обозреватель — Opera Air. Он ориентирован на психическое благополучие и осознанность, его разработчики считают браузер идеальным для цифрового детокса.

В Opera Air используется облегченный дизайн с полупрозрачной тематикой. На плавающей боковой панели имеется инструмент для напоминания о перерывах. Также доступна функция «усиления» с набором успокаивающих фоновых звуков и бинауральных ритмов.

После определенной интервала работы браузер предложит пользователю сделать перерыв на дыхательные упражнения, растяжку шеи или медитацию. Можно использовать камеру — в этом случае Opera Air проконтролирует правильность выполнения упражнений.

Пока возможности Opera Air доступны только на английском языке, так как программа находится в раннем доступе. В будущем компания обещает добавить мультиязычный интерфейс. Новинка уже доступна для загрузки на Windows.