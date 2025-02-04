Стартовали съемки исторического фильма «Ангелы Ладоги»

Съемки исторического фильма «Ангелы Ладоги», основанного на реальных событиях, стартовали и пройдут в Санкт-Петербурге и в Ленинградской области.

В основе сюжета – подлинная история о подвиге спортсменов-буеристов в годы блокады Ленинграда.

В ноябре, в самое начало страшной зимы 1941 года, когда вокруг Ленинграда смыкается кольцо блокады, отряд молодых спортсменов-буеристов выходит на тонкий, еще не вставший лед. Миссия по доставке боеприпасов превращается в операцию по спасению сирот из детского дома, которых не успели эвакуировать.

Бывшие соперники в спорте по регатам теперь должны превратиться в настоящую единую команду, чтобы выжить самим и подарить надежду всем остальным.

Главные роли в картине исполняют Тихон Жизневский, Роман Евдокимов, Ксения Трейстер, Виктор Добронравов, Полина Агуреева, Вадим Сквирский, Евгений Сидихин и Дирк Мартенс.

Выход фильма в прокат запланирован на 2026 год.