Стартовали съемки исторического фильма «Ангелы Ладоги»

Съемки исторического фильма «Ангелы Ладоги», основанного на
реальных событиях, стартовали и пройдут в Санкт-Петербурге и в Ленинградской
области.
В основе сюжета – подлинная история о подвиге
спортсменов-буеристов в годы блокады Ленинграда.
В ноябре, в самое начало страшной зимы 1941 года, когда
вокруг Ленинграда смыкается кольцо блокады, отряд молодых спортсменов-буеристов
выходит на тонкий, еще не вставший лед. Миссия по доставке боеприпасов
превращается в операцию по спасению сирот из детского дома, которых не успели
эвакуировать.
Бывшие соперники в спорте по регатам теперь должны
превратиться в настоящую единую команду, чтобы выжить самим и подарить надежду
всем остальным.
Главные роли в картине исполняют Тихон Жизневский,
Роман Евдокимов, Ксения Трейстер, Виктор Добронравов, Полина Агуреева, Вадим
Сквирский, Евгений Сидихин и Дирк Мартенс.
Выход фильма в прокат запланирован на 2026 год.