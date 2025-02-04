Человечество до сих пор не установило контакт с внеземными цивилизациями. При этом Солнечная система не уникальна, в космосе огромное количество потенциально обитаемых планет. Так почему гипотетические пришельцы отказываются выходить на связь с землянами?



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Этот вопрос в науке называется «парадоксом Ферми». В 1950 году его сформулировал знаменитый физик Энрико Ферми: «Если в космосе живет так много цивилизаций, то почему мы до сих пор не вступили в контакт ни с одной из них»?

Противоречие между высокой вероятностью существования инопланетных цивилизаций и отсутствием явных доказательств их присутствия ученые объясняют сразу несколькими причинами.

Одна из самых популярных гипотез — космос слишком велик для «общения» цивилизаций. Из-за огромных расстояний и несовершенства технологий обнаружить сигнатуры внеземного разума практически невозможно.

Например, наша планета начала излучать сигналы, которые можно обнаружить из космоса, только с 1930-х годов. К настоящему времени послания с Земли могли зафиксировать только обитатели около 15 тысяч звездных систем, что очень мало в масштабах Млечного Пути.

Другие причины

Еще одна распространенная версия — цивилизации на пике технологического прогресса довольно быстро гибнут из-за войн, экологических катастроф или истощения ресурсов. Таким образом, они попросту не успевают связаться с «братьями по разуму».

Многие ученые считают, что развитые цивилизации намерено избегают контакта из-за опасений вторжения или нежелания вмешиваться в процессы естественного развития. В этом случае за землянами могут наблюдать из космоса — но скрытно.

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Еще один сценарий — внеземной разум успел уйти далеко вперед в своем развитии, поэтому контакт с примитивным человечеством ему попросту не интересен. Ведь земляне не пытаются наладить диалог с колонией бактерий или муравейником.

Наконец, есть вероятность того, что серьезные отличия разумных пришельцев от землян делают контакт практически невозможным. Подобные существа могли бы использовать в качестве коммуникационных сигналов нейтрино, которые земные ученые не в состоянии зарегистрировать.