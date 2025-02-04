Певица Мари Краймбрери ждет ребенка от Давы

Фото: © телеграм-канал Мари Краймбрери
Певица Мари Краймбрери поделилась в соцсети видео, рассекретив
свою беременность.
На видео Краймбрери показала себя, своего возлюбленного —
блогера и артиста Давида Манукяна, а затем округлившийся живот.
Певица не стала откровенничать и сопроводила видео смайликом
голубя и сердечком. Поклонники Краймбрери оставили под публикацией более 3
тысяч трогательных комментариев.
О романе Давы и Краймбрери начали говорить еще в 2021 году, но
пара долго не афишировала отношения.