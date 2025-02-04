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Певица Мари Краймбрери ждет ребенка от Давы

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © телеграм-канал Мари Краймбрери

Певица Мари Краймбрери поделилась в соцсети видео, рассекретив свою беременность.

На видео Краймбрери показала себя, своего возлюбленного — блогера и артиста Давида Манукяна, а затем округлившийся живот.

Певица не стала откровенничать и сопроводила видео смайликом голубя и сердечком. Поклонники Краймбрери оставили под публикацией более 3 тысяч трогательных комментариев.

О романе Давы и Краймбрери начали говорить еще в 2021 году, но пара долго не афишировала отношения.

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