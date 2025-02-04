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Водители получили дополнительные возможности по оформлению ДТП

Источник:
Sibnet.ru
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Российским водителям разрешили оформлять в электронном формате документы о ДТП по европротоколу на сайтах и в приложениях страховых компаний. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин, документ опубликован на портале правовых актов.

Ранее у водителей была возможность самостоятельно оформлять извещения о ДТП по европротоколу дистанционно в электронном формате исключительно через сервисы «Госуслуги. Авто» и «Помощник ОСАГО».

Вступивший в силу закон разрешил использовать для этого сайты и мобильные приложения страховых компаний, а также информационные системы профессионального объединения страховщиков.

Форму электронного извещения о ДТП утвердил Банк России. Для обеспечения технической возможности реализации закона страховщики подключены к единой системе идентификации и аутентификации.

Изменения внесены в федеральный закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств». Европротокол — упрощенный формат оформления документов о ДТП, которое осуществляется без участия сотрудников полиции.

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VALGOR

Так ты переживаешь, что он Путину статистику испортит? Экий ты братец "запутинец")))

GammiPluh

Видимо правду говорят, это грандиозный распил американского бюджета командой самоходного ДЖО и наркофюрера

Uynachalnica

"Он связал рост потребления минтая с удачным маркетингом." - таких вот маркетологов только и кормим (но...

pepelmetal

Ты то один знаешь правду, хоть бы подсказал им