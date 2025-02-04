Водители получили дополнительные возможности по оформлению ДТП

Российским водителям разрешили оформлять в электронном формате документы о ДТП по европротоколу на сайтах и в приложениях страховых компаний. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин, документ опубликован на портале правовых актов.

Ранее у водителей была возможность самостоятельно оформлять извещения о ДТП по европротоколу дистанционно в электронном формате исключительно через сервисы «Госуслуги. Авто» и «Помощник ОСАГО».

Вступивший в силу закон разрешил использовать для этого сайты и мобильные приложения страховых компаний, а также информационные системы профессионального объединения страховщиков.

Форму электронного извещения о ДТП утвердил Банк России. Для обеспечения технической возможности реализации закона страховщики подключены к единой системе идентификации и аутентификации.

Изменения внесены в федеральный закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств». Европротокол — упрощенный формат оформления документов о ДТП, которое осуществляется без участия сотрудников полиции.