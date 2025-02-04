Концерн «Калашников» отправил в российские войска первую партию усовершенствованных автоматов АК-12 в 2025 году, сообщила пресс-служба концерна.

«АО "Концерн "Калашников" отгрузило в январе первую партию усовершенствованных автоматов АК-12 образца 2023 года по государственным контрактам на 2025 год в адрес заказчика», — сказано в сообщении.

В концерне отметили, что АК-12 сейчас является основным индивидуальным автоматическим оружием военнослужащих Вооруженных сил РФ. В связи с этим он производится большими партиями.

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Усовершенствованный по опыту специальной военной операции АК-12 был впервые представлен в мае 2023 года. Сейчас он массово поставляется в войска.

В новой версии АК-12 был доработан диоптрический прицел и усовершенствовано цевье, система управления огнем стала двухсторонней, а дульное устройство — несъемным. В автомате также убрали режим отсечки по два выстрела, эта функция не оправдала себя в боевых условиях.