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«Калашников» отправил в войска партию модернизированных АК‑12

Источник:
Sibnet.ru
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Автомат АК-12
Автомат АК-12
Фото: © концерн «Калашников»

Концерн «Калашников» отправил в российские войска первую партию усовершенствованных автоматов АК-12 в 2025 году, сообщила пресс-служба концерна.

«АО "Концерн "Калашников" отгрузило в январе первую партию усовершенствованных автоматов АК-12 образца 2023 года по государственным контрактам на 2025 год в адрес заказчика», — сказано в сообщении.

В концерне отметили, что АК-12 сейчас является основным индивидуальным автоматическим оружием военнослужащих Вооруженных сил РФ. В связи с этим он производится большими партиями.

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Усовершенствованный по опыту специальной военной операции АК-12 был впервые представлен в мае 2023 года. Сейчас он массово поставляется в войска.

В новой версии АК-12 был доработан диоптрический прицел и усовершенствовано цевье, система управления огнем стала двухсторонней, а дульное устройство — несъемным. В автомате также убрали режим отсечки по два выстрела, эта функция не оправдала себя в боевых условиях.

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Топ комментариев

korvinsS

Ты просто мастер перевирать все что угодно

VALGOR

В твоей статье о массовых побегах не говорится, там один сбежал...

VALGOR

Так ты переживаешь, что он Путину статистику испортит? Экий ты братец "запутинец")))

GammiPluh

Видимо правду говорят, это грандиозный распил американского бюджета командой самоходного ДЖО и наркофюрера