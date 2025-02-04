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Обнаружен сканирующий пользовательские фото вирус

Источник:
Sibnet.ru
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Эксперты «Лаборатории Касперского» обнаружили в магазинах Apple App Store и Google Play троянец SparkCat, сканирующий пользовательские фотографии на устройствах с последующей кражей конфиденциальной информации, сообщила пресс-служба компании.

SparkCat распространялся в составе зараженных мессенджеров, ИИ-ассистента, приложений для доставки еды и для доступа к бирже криптовалют. Программы, в которые был встроен вредонос, скачали из Google Play более 242 тысяч раз.

На зараженном смартфоне троянец запрашивает доступ к просмотру фото. Он анализирует текст на изображениях в галерее, используя модель оптического распознавания символов. Если SparkCat обнаружит ключевые слова, то отправит снимок злоумышленникам.

При помощи этого инструмента хакеры стремятся завладеть фразами для восстановления доступа к криптовалютным кошелькам с целью последующей кражи средств. Не исключается кража и других данных — например, содержания конфиденциальных сообщений или паролей.

Аналитики отмечают, что появление SparkCat разрушает стереотипы о том, что вредоносных приложений под iOS не существует, а Android-угрозы неактуальны для владельцев устройств Apple. Ранее подобные троянцы обнаруживались только в приложениях под Android.

«Лаборатория Касперского» уже уведомила Google и Apple о наличии вредоносных приложений, после чего они были удалены. Однако SparkCat продолжает распространяться на неофициальных площадках.

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Топ комментариев

korvinsS

Ты просто мастер перевирать все что угодно

VALGOR

В твоей статье о массовых побегах не говорится, там один сбежал...

VALGOR

Так ты переживаешь, что он Путину статистику испортит? Экий ты братец "запутинец")))

GammiPluh

Видимо правду говорят, это грандиозный распил американского бюджета командой самоходного ДЖО и наркофюрера