НАВЕРХ
#Наука #Космос #Техника #Погода #Здоровье #Еда #Психо #Интересно #Мистика

Китай запустит на Луну прыгающий зонд

Источник:
Sibnet.ru
243 0

Китайские специалисты приступили к финальной сборке и тестированию модулей и уникального прыгающего лунохода для миссии «Чанъэ-7». Старт ракет-носителя с исследовательским зондом намечен на 2026 год, уточнило Центральное телевидение Китая.

Миссия будет направлена на поиск водяного льда в вечной тени лунных кратеров на южном полюсе спутника. Отмечается, что обнаружение воды на Луне многократно ускорит ее освоение и в перспективе позволит построить там базу для полетов на Марс.

Необычный шестиногий аппарат, входящий состав миссии «Чанъэ-7», может ползать, прыгать, а также летать с помощью ракетной тяги. За один прыжок такой луноход сможет преодолевать десятки километров.

Исследователи указывают, что такие характеристики позволят прыгающему луноходу исследовать пересеченную местность и глубокие кратеры, которые недоступны традиционным аппаратам, которые до сих пор высаживали на Луну.

На прыгающий луноход установят датчик молекул воды. С его помощью ученые проверят гипотезу о залежах водяного льда на дне лунных кратеров. Если аппарат обнаружит «месторождения» льда, это позволит вырабатывать кислород для дыхания и топливо для ракет прямо на Луне.

Еще по теме
Какого цвета Солнце на самом деле
Загадочную квадратную структуру нашли на Марсе. ФОТО
Ключевые элементы жизни нашли на астероиде
SpaceX стала ежедневно сжигать спутники Starlink
смотреть все
Наука #Космос
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Минообороны предложило признать годными к службе больных сифилисом
Трамп пригрозил разорить БРИКС
Россия развернула «убийцу пятого поколения»
Госсекретарь США заявил, что Украина отброшена на 100 лет назад
Обсуждение (0)
О самом главном
Пять приемов расположить к себе людей
Шурин, деверь и золовка: как называют родню мужа и жены
Главные признаки силы: как женщина оценивает тело мужчины
Еда и терпение: как отучить кота от ночного «тыгыдыка»
Ритуал: как быстро уложить ребенка спать
Чем выгорание отличается от депрессии
Все статьи
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Где лучше: Шерегеш или Манжерок
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Гид по кофе: девять популярных напитков
Самое обсуждаемое
53
Трамп пригрозил разорить БРИКС
46
Встреча Путина и Трампа укрепит статус России как сверхдержавы
45
Рост потерь ВСУ обогнал темпы мобилизации
43
Госсекретарь США заявил, что Украина отброшена на 100 лет назад
24
Трамп призвал Канаду стать 51-м штатом США