Китай запустит на Луну прыгающий зонд

Китайские специалисты приступили к финальной сборке и тестированию модулей и уникального прыгающего лунохода для миссии «Чанъэ-7». Старт ракет-носителя с исследовательским зондом намечен на 2026 год, уточнило Центральное телевидение Китая.

Миссия будет направлена на поиск водяного льда в вечной тени лунных кратеров на южном полюсе спутника. Отмечается, что обнаружение воды на Луне многократно ускорит ее освоение и в перспективе позволит построить там базу для полетов на Марс.

Необычный шестиногий аппарат, входящий состав миссии «Чанъэ-7», может ползать, прыгать, а также летать с помощью ракетной тяги. За один прыжок такой луноход сможет преодолевать десятки километров.

Исследователи указывают, что такие характеристики позволят прыгающему луноходу исследовать пересеченную местность и глубокие кратеры, которые недоступны традиционным аппаратам, которые до сих пор высаживали на Луну.

На прыгающий луноход установят датчик молекул воды. С его помощью ученые проверят гипотезу о залежах водяного льда на дне лунных кратеров. Если аппарат обнаружит «месторождения» льда, это позволит вырабатывать кислород для дыхания и топливо для ракет прямо на Луне.