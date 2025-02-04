Захарова высказалась об атаке дрона ВСУ на автобус с детьми

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала атаку украинского беспилотника на школьный автобус в Запорожской области.

Утром во вторник, 4 февраля украинский дрон атаковал школьный автобус в Запорожской области. В результате удара пострадали шесть человек — пять детей и водитель, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

«Международные организации и правозащитные структуры, в том числе специализирующиеся на защите детей, опять включат "стратегическое молчание? "» — задалась вопросом в своем телеграм-канале Захарова.

Школьный автобус, атакованный украинским дроном Фото : © t.me/BalitskyEV

По словам Балицкого, всего в автобусе находились 20 детей и двое сопровождающих. Водитель получил осколочные ранения грудной клетки, ранение глаза, ожоги лица. Всем детям оказана медицинская помощь, с ними работают психологи. Пятеро детей доставлены в больницу на дообследование, уточнил губернатор.

Он отметил, что «это уже второй случай, когда противник целит в школьный автобус, очередной хладнокровный и беспринципный террористический акт против мирных граждан, против детей».