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#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Захарова высказалась об атаке дрона ВСУ на автобус с детьми

Источник:
Sibnet.ru
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала атаку украинского беспилотника на школьный автобус в Запорожской области.

Утром во вторник, 4 февраля украинский дрон атаковал школьный автобус в Запорожской области. В результате удара пострадали шесть человек — пять детей и водитель, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

«Международные организации и правозащитные структуры, в том числе специализирующиеся на защите детей, опять включат "стратегическое молчание? "» — задалась вопросом в своем телеграм-канале Захарова.

Школьный автобус, атакованный украинским дроном
Школьный автобус, атакованный украинским дроном
Фото: © t.me/BalitskyEV

По словам Балицкого, всего в автобусе находились 20 детей и двое сопровождающих. Водитель получил осколочные ранения грудной клетки, ранение глаза, ожоги лица. Всем детям оказана медицинская помощь, с ними работают психологи. Пятеро детей доставлены в больницу на дообследование, уточнил губернатор. 

Он отметил, что «это уже второй случай, когда противник целит в школьный автобус, очередной хладнокровный и беспринципный террористический акт против мирных граждан, против детей».

Тема: Военная операция на Украине
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Политика #Мир
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Топ комментариев

korvinsS

Ты просто мастер перевирать все что угодно

VALGOR

В твоей статье о массовых побегах не говорится, там один сбежал...

VALGOR

Так ты переживаешь, что он Путину статистику испортит? Экий ты братец "запутинец")))

GammiPluh

Видимо правду говорят, это грандиозный распил американского бюджета командой самоходного ДЖО и наркофюрера