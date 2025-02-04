Чем отличаются апартаменты от квартиры

Главное отличие апартаментов от квартиры заключается в правовом статусе. В отличие от квартир, они относятся не к жилой, а к коммерческой недвижимости, хотя жить в них можно.

Само понятие апартаменты — это просто красивое слово и маркетинговый ход. Но это не жилье, к нему не применяется широкий перечень соответствующих градостроительных требований со всеми вытекающими последствиями, объяснил глава комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Пахомов.

Квартира — жилое помещение, статус которого четко определен в российском законодательстве. При строительстве многоквартирных домов требуется соблюдение множество жестких норм и правил, что значительно удорожает жилье в них.

Построить дом с апартаментами проще, поэтому и цены там ниже. Но в них нельзя получить постоянную регистрацию — только временную по месту пребывания. Налоги и стоимость услуг ЖКХ для апартаментов будут выше, чем для квартиры.